В Башкирии зарплату водителей проиндексировали на 25%

Объем пассажирских перевозок автобусами предприятия за год вырос на 14% — в 2022-м перевезено 120 млн пассажиров. В сравнении с 2018 годом, когда стартовала транспортная реформа, объем перевозок вырос на 26 млн пассажиров.

Продолжает снижаться количество пассажиров, расплачивающихся наличными (с 36% в 2018 до 15% в 2022). Использование транспортной карты «Алга» в Уфе составило 52%, по республике — 48%. По безналичной оплате лидируют Бирск, Дюртюли, Нефтекамск, Салават.

Также стала известна средняя зарплата водителей. Сейчас на предприятии работает 2,14 тысяч водителей. В 2022 году их зарплата была проиндексирована на 20% — до 48 тысяч рублей. В Уфе зарплата водителей составляет 60 тысяч рублей.