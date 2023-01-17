Где в России жить хорошо: разрушаем мифы о крайнем Севере

При взгляде на нашу страну не каждый иностранец может осознать ее масштаб: 11 часовых поясов и 89 субъектов, 14 из которых расположены там, где человек, казалось бы, не выживет. Это территории Крайнего Севера, где ночь может продлится полгода, а потом на такой же срок на полугодовую вахту заступает день.

Но, несмотря на невероятно трудные условия жизни, на Севере проживают порядка 10 миллионов человек - настоящие Люди Севера. Температура ниже -40 градусов не пугает и тех, кто переезжают сюда жить и работать. Что привлекает россиян на Крайнем Севере? Об этом подробнее - в нашем материале.

Исследования НИУ ВШЭ показали: в России количество вахтовиков приблизилось к отметке в 20 миллионов человек. К слову, именно вахтовики составляют львиную долю населения Крайнего Севера, которые могут там не только жить, но и работать. Для большинства россиян работа вахтовым методом сродни чему-то невероятному, словно полет на Луну. Многие не представляют, что представляет из себя эта работа и сколько за нее платят.

Между тем на вахту могут отправиться мужчины старше 18 лет и не беременные женщины, у которых при этом нет детей младше трех лет. График вахты на каждом предприятии разный: где-то 15 дней, а где-то три месяца, при этом рабочая смена не превышает 12 часов.

Вахтовики - основа работоспособности большинства предприятий на Крайнем Севере. Эти производства имеют свою специфику в связи с географическим расположением. На благо государства трудятся тысячи работяг: водители, грузчики, строители, слесари, сварщики, машинисты, электрики, бурильщики и многие другие. Разумеется, каждого из них поддерживают различными льготами и надбавками.

Сколько получают вахтовики? В зависимости от специальности эта цифра колеблется от 80 до 125 тысяч рублей без учета надбавок. На надбавки влияют стаж и специальность сотрудника - они добавят к зарплате до 50% от ее размера. Помимо этой цифры сотрудник получает место для проживания, оплачиваемую дорогу, питание и медицинское обслуживания. Грубо говоря, практически все заработанные деньги вахтовик в итоге привозит домой.

Кроме вахтовиков на Крайнем Севере живут и обычные люди со своими детьми и семьями, о чем подробно пишут журналисты издания “Люди Севера”. Население Норильска составляет порядка 175 тысяч человек. Все эти люди автоматически попадают под льготные программы.

Кстати, человек, который проработал на Крайнем Севере (либо на территориях, приравненных к нему) 3 года и 10 месяцев, получает надбавку к зарплате в 30%. Семьи с детьми получают большие выплаты и льготы в отличие от семей бездетных. На Крайнем Севере за рождение первого ребенка выплачивают материнский капитал. Как и по всей стране, в 2022 это 524,5 тыс. рублей. При рождении второго ребенка - 693,1 тыс. рублей, если вы не получали маткапитал за первого ребенка, и 168,6 тыс. рублей соответственно, если получали.

Если ваш ребенок не родился на Крайнем Севере, но впоследствии вы переехали сюда жить - вашей семье полагаются подъемные. Эту сумму вы получаете сразу, если устраиваетесь штатным сотрудником любой северной компании. Для примера: молодой врач таким образом получает 2 миллиона рублей, а сотрудник “Норникеля” - до 500 тысяч рублей.

Семьям с маленькими детьми в условиях Крайнего Севера помогают с предоставлением жилья, либо компенсируют часть его арендной стоимости. Как правило, это около 30 тысяч рублей.

Разумеется, не только надбавками и льготами славится эта часть нашей страны. Каждый местный житель имеет уникальную возможность постоянно наблюдать уникальные природные явления, которые весь остальной мир видел разве что в фантастических фильмах: северное сияние, невероятной красоты реки и озера, ослепительная тунда и тайга, а также краснокнижные животные в местных заповедниках.

Издание “Люди Севера” предлагает увидеть северные удивительные памятники архитектуры: это необычные избы и церкви, которые были построены из темного дерева. Такие строения выглядят как старинные дворцы. Дело в том, что когда-то давно вся жизнь в этих местах строилась вокруг церквей. Здесь проходила вся жизнь местных жителей: в церквях их крестили, венчали, провожали в последний путь; в торговых рядах велась торговля и решались дела, касающиеся управления всей общиной.

Как и во многих городах, церковь выполняла не только социальную функцию, но и архитектурную или даже геолокационную. При строительстве храма считали, что его колокольню должно быть видно за много километров от поселения, чтобы путники точно знали, куда идти. Спустя столетия эти величественные храмы прекрасно сохранились до наших дней.