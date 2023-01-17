В Башкирии сократят сроки рассмотрения заявлений на получение продукции «Молочной кухни»

Премьер-министр правительства Башкортостана Андрей Назаров поручил Минпромторгу региона сократить сроки рассмотрения заявлений на бесплатное обеспечение продукцией «Молочной кухни». Задача была поставлена в ходе совещания в правительстве республики.

Для беременных женщин, кормящих матерей, детей в возрасте до трех лет – до 15 рабочих дней. Для членов семей граждан, участвующих в спецоперации – до 10. В республике порядка 450 детей и жен военнослужащих уже получают такую поддержку. Андрей Назаров отметил, что забота о семьях бойцов имеет большое значение.