В Башкирии сократят сроки рассмотрения заявлений на получение продукции «Молочной кухни»

Премьер-министр правительства Башкортостана Андрей Назаров поручил Минпромторгу региона сократить сроки рассмотрения заявлений на бесплатное обеспечение продукцией «Молочной кухни». Задача была поставлена в ходе совещания в правительстве республики.

Для беременных женщин, кормящих матерей, детей в возрасте до трех лет – до 15 рабочих дней. Для членов семей граждан, участвующих в спецоперации – до 10. В республике порядка 450 детей и жен военнослужащих уже получают такую поддержку. Андрей Назаров отметил, что забота о семьях бойцов имеет большое значение.

В течение месяца внести изменения в порядок обеспечения молочной продукцией беременных женщин, кормящих матерей, детей в возрасте до трех лет – до 15 рабочих дней, а для членов семей участников СВО – до 10.

Андрей Назаров, премьер-министр правительства Республики Башкортостан
Фото №1 - В Башкирии сократят сроки рассмотрения заявлений на получение продукции «Молочной кухни»
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