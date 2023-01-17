В Уфе временно перекроют несколько дорог 18 и 19 января

Движение с 19:00 18 января до 8:00 19 января будет ограничено по улице Маяковского (на участке между Архитектурной и Калинина), улице Бехтерева (между пересечением с Менделеева и дома №1/1 по той же улице), улице Кирова (между Айской до Ветошникова), улице Амурской и Крестьянской (вдоль Кафедрального собора Рождества Богородицы), местному проезду вдоль дома № 32А по улице Баязита Бикбая, соединяющему ее с Юрия Гагарина.