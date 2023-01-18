В Уфе дороги будут чистить по ночам и ранним утром

В Уфе круглосуточно коммунальные службы расчищают и вывозят снег. Однако с 17 января комплексная расчистка улично-дорожной сети будет выполняться в ночное и утреннее время.
График уборки улиц изменен, чтобы не мешать транспортному потоку в дневное время. Особое внимание, в частности, уделят расчистке обочин, парковочных карманов, прилегающих к остановкам территорий, радиусов на поворотах и вывозу снежных валов, что позволит «открыть» и расширить полезное для проезда автомобилей пространство.
Администрация Уфы призывает горожан не оставлять свои машины вдоль дорог в ночное время, так как это создает препятствия механизированной уборке и снижает эффективность.
В ближайшие дни комплексная расчистка с введением временного ограничения проезда транспорта пройдет на следующих участках дорог:
— бульвар Молодежи полностью (с 21:00 18 января до 07:00 19 января);
— бульвар Баландина от улицы Валерия Лесунова до Ферина (с 21:00 20 января до 07:00 21 января);
— местный проезд вдоль улицы Маршала Жукова от улицы Баязита Бикбая до АЗС «Башнефть» (с 21:00 21 января дo 07:00 22 января);
— улица Коммунистическая от Гафури до Аральской (с 21:00 22 января дo 07:00 23 января);
— улица Бессонова полностью (с 21:00 23 января дo 07:00 24 января);
— улица Кольцевая от Ульяновых до Боткина (с 21:00 24 января дo 07:00 25 января).
Городские службы просят жителей отнестись с пониманием и учитывать данные перекрытия движения при планировании поездок.