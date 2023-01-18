В Уфе дороги будут чистить по ночам и ранним утром

График уборки улиц изменен, чтобы не мешать транспортному потоку в дневное время. Особое внимание, в частности, уделят расчистке обочин, парковочных карманов, прилегающих к остановкам территорий, радиусов на поворотах и вывозу снежных валов, что позволит «открыть» и расширить полезное для проезда автомобилей пространство.