В Уфе задержали женщину, которая избивала своих детей

На дочерей 9 и 12 лет мать нередко поднимала руку. Сообщение о садистских методах
воспитания поступила в полицию. Оказалось, что семья и ранее стояла на учете.
Соседи по
коммуналке рассказывают, что не раз становились свидетелями агрессивного
поведения Елены в отношении своих детей. Причем часто под воздействием
алкоголя, который она, судя по всему, любила больше. Комнату женщина с двумя
дочками 9 и 12 лет снимала. И случалось так, что посторонним людям приходилось
вмешиваться.
Постоянно
била, каждый день. Старшая постоянно пряталась в туалете. Защищали их. Младшую
в комнате у себя спать оставлял. Потому что ребенку рано вставать в школу. А
она как напьется, так все, неадекват.Александр Солдатов, сосед
Хозяйка
квартиры говорит, что когда семья женщины въехала в съемное жилье, ничего
подозрительного не заметила. Со временем начали поступать жалобы от соседей. А
затем Альбина и сама увидела, что вместо материнского уюта в комнате бардак.
Мебель испорчена. При этом Елена вела праздный образ жизни.
Каждый день начали звонить и
говорить, что она их выгоняет на улицу и приводит сюда мужчин, здесь пьет.
Потому что, когда я пришла сюда тут бычки, пиво в баллонах, пустые бутылки.
Когда я вещи собирала, я ни одного платья у ребенка красивого не увидела. В холодильнике
еды не было вообще.Альбина Докшина, хозяйка квартиры
Выселение,
по словам Альбины, сопровождалось дебошем нетрезвой Елены. Детей изъяли органы
опеки. Как только делом заинтересовались правоохранители, горе-мать сбежала. Но
вскоре была задержана. Дочки в телефонном разговоре подтвердили журналистам,
что регулярно подвергались побоям.
- Не знаю, за что били. Просто.
Например, если я на час позже со школы приходила. Или что-то забывала, она
начинала бить. Когда пьяная была, без причины била.
По имеющейся у нас информации возбуждено уголовное дело. И все будет
решаться в рамках процессуальных мероприятий, то есть в рамках уголовного дела.Айгуль Чишкова, начальник отдела информационно-аналитического сопровождения Управления по опеке и попечительству администрации г. Уфы
К слову
проблемы в семье замечены были давно. В поле зрения надзорных органов Елена с
детьми с 2016 года. Мама при этом состояла на учете как неблагополучный
родитель.
Несмотря на это, субъекты системы
профилактики надлежащих мер по защите прав и законных интересов детей,
проживающих совместно с ней, не предпринимали. В связи с этим прокуратура
района направила материалы проверки в орган предварительного расследования для
решения вопроса об уголовном преследовании. По результатам их рассмотрения возбуждено
уголовное дело по факту халатности.Регина Батталова, старший помощник прокурора Республики Башкортостан по взаимодействию со СМИ
Мама уже была несколько раз
ограничена в родительских правах. И тем органам, которые контролируют и
занимаются оказанием той или иной помощи семье в трудной жизненной ситуации,
эту семью нужно было постоянно держать на контроле.Ольга Панчихина, уполномоченный по правам ребёнка в Республике Башкортостан
Сейчас идут
следственные действия. И очевидно, что нерадивую мать ожидает суд, который,
скорее всего, лишит ее родительских прав.