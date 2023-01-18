В Уфе задержали женщину, которая избивала своих детей

По имеющейся у нас информации возбуждено уголовное дело. И все будет решаться в рамках процессуальных мероприятий, то есть в рамках уголовного дела.

Айгуль Чишкова, начальник отдела информационно-аналитического сопровождения Управления по опеке и попечительству администрации г. Уфы