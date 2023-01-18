Стало известно, какие улицы перекроют в Уфе в крещенскую ночь

Администрация Уфы сообщила, какие улицы в городе перекроют ночью с 18 на 19 января. Временные ограничения движения связаны с проведением Крещения.
С 19:00 18 января до 08:00 19 января проезд будет закрыт по следующим улицам:
— Маяковского от ул. Архитектурной до Калинина;
— Бехтерева от ул. Менделеева до дома № 1/1 по Менделеева;
— Кирова от ул. Айской до Ветошникова;
— Амурской и Крестьянской вдоль Кафедрального собора Рождества Богородицы;
— местному проезду вдоль дома № 32А по ул. Баязита Бикбая, соединяющему ул. Баязита Бикбая и Юрия Гагарина.