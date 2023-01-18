Стало известно, какие улицы перекроют в Уфе в крещенскую ночь

Администрация Уфы сообщила, какие улицы в городе перекроют ночью с 18 на 19 января. Временные ограничения движения связаны с проведением Крещения.

Фото №1 - Стало известно, какие улицы перекроют в Уфе в крещенскую ночь

С 19:00 18 января до 08:00 19 января проезд будет закрыт по следующим улицам:

— Маяковского от ул. Архитектурной до Калинина;

— Бехтерева от ул. Менделеева до дома № 1/1 по Менделеева;

— Кирова от ул. Айской до Ветошникова;

— Амурской и Крестьянской вдоль Кафедрального собора Рождества Богородицы;

— местному проезду вдоль дома № 32А по ул. Баязита Бикбая, соединяющему ул. Баязита Бикбая и Юрия Гагарина.

Пожалуйста, отнеситесь с пониманием и учитывайте данные перекрытия движения при планировании поездок.

Владимир Севастьянов, глава ГИБДД РБ 
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