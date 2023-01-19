Жительница Башкирии добилась возвращения двухлетнего сына, которого бывший муж увез в Абхазию

Жительница Туймазов Алия И. добилась возвращения 2-летнего сына, которого бывший муж забрал в Абхазию. В неприятную ситуацию она попала около двух лет назад.
Женщина развелась с мужем и суд постановил, что их общий сын должен с мамой. Однако на деле все произошло не так. Женщина утверждала, что экс-супруг забрал ребенка и уехал в Абхазию. Все это время она пыталась добиться того, чтобы сын вернулся к ней в Башкирию.
8 января женщина пришла в дом бывшего мужа в Абхазии вместе с братом. Родственник силой удерживал экс-супруга и позволил Алие уехать на такси с ребенком. Позже отец попытался вернуть сына обратно, но на границе Алие помогли сотрудники службы госбезопасности Абхазии.
В настоящее время Алия с сыном находится в Башкирии. Она переживает, что бывший муж может вновь вернуться в республику, чтобы украсть сына. Женщина хочет добиться того, чтобы без ее разрешения ребенок не мог выехать за пределы России.