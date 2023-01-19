Жительница Башкирии добилась возвращения двухлетнего сына, которого бывший муж увез в Абхазию

Женщина развелась с мужем и суд постановил, что их общий сын должен с мамой. Однако на деле все произошло не так. Женщина утверждала, что экс-супруг забрал ребенка и уехал в Абхазию. Все это время она пыталась добиться того, чтобы сын вернулся к ней в Башкирию.