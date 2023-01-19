Жительница Башкирии добилась возвращения двухлетнего сына, которого бывший муж увез в Абхазию

Жительница Туймазов Алия И. добилась возвращения 2-летнего сына, которого бывший муж забрал в Абхазию. В неприятную ситуацию она попала около двух лет назад.

Фото №1 - Жительница Башкирии добилась возвращения двухлетнего сына, которого бывший муж увез в Абхазию

Женщина развелась с мужем и суд постановил, что их общий сын должен с мамой. Однако на деле все произошло не так. Женщина утверждала, что экс-супруг забрал ребенка и уехал в Абхазию. Все это время она пыталась добиться того, чтобы сын вернулся к ней в Башкирию.

8 января женщина пришла в дом бывшего мужа в Абхазии вместе с братом. Родственник силой удерживал экс-супруга и позволил Алие уехать на такси с ребенком. Позже отец попытался вернуть сына обратно, но на границе Алие помогли сотрудники службы госбезопасности Абхазии.

В настоящее время Алия с сыном находится в Башкирии. Она переживает, что бывший муж может вновь вернуться в республику, чтобы украсть сына. Женщина хочет добиться того, чтобы без ее разрешения ребенок не мог выехать за пределы России.

Очень много комментариев мне пришло, не имею возможности всем ответить. Хочу только выразить слова благодарности всем.

Алия
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