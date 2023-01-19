Эксперты Башкирии высказались о подготовке Уфы к 450-летнему юбилею

Мне, как ученому и бывшему ректору УГНТУ, конечно, понравилось, что Радий Фаритович акцентировал внимание на том, что Уфа становится крупным международным научным центром и городом для студенчества. Это значит, что у нас будет больше молодежи думающей, увлекающейся наукой. Для нее тоже надо создавать условия. Сегодня молодые люди хотят жить в комфортных условиях, где у них есть возможность не только учиться и работать, но и ездить по хорошим дорогам, проводить досуг в красивых парках или благоустроенных дворах, посещать театры, смотреть концерты. Любой парень или девушка, которые поступают в вузы Уфы, должны захотеть остаться в столице нашей республики, создать здесь семью и связать свое будущее с нашим родным городом.

Айрат Шаммазов