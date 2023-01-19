Эксперты Башкирии высказались о подготовке Уфы к 450-летнему юбилею
17 января в Уфе состоялось рабочее совещание правительства Башкирии, министров и администрации столицы. Участники мероприятия обсудили подготовку к 450-летнему юбилею башкирской столицы, который состоится в 2024 году.
Виталий Брыкин, глава регионального исполкома ОНФ в РБ, амбассадор строительств транспортных развязок Уфы отметил, что город – драйвер развития региона. Уфа является примером для других муниципальных образований не только в Башкирии.
Радий Хабиров видит Уфу драйвером не только экономической жизни, но и в целом осовременивания Башкортостана. Радий Хабиров консолидирует элиты вокруг этой задачи, повышает планку перед администрацией, активом города, дает новый импульс. Не случайно глава республики проводит такое рабочее совещание в начале года именно в Уфе. Столица республики – это драйвер развития региона. Это пример для других муниципальных образований. Радий Фаритович обозначил основные ориентиры и направления, по которым Уфа должна двигаться в ближайшее время. Это сигнал как элитам города, так и простым жителям консолидироваться. С одной стороны – это сигнал застройщикам строить больше жилья, с другой стороны – глава республики чётко обозначил, что должны быть запретные зоны. Главная задача – сделать жизнь в Уфе комфортной, лечить «хронические болячки», строить больше жилья, строить дороги.
Виталий Брыкин
Генеральный директор АО «Уралмостострой» Мостоотряд Василий Чекуров отдельно отметил, что Уфа должна быть комфортным городом для каждого жителя.
Вся республика, а особенно Уфа, на глазах преображаются. Город должен быть комфортным для каждого жителя, независимо от того живет человек в центре или на окраине. Уфа стремительно разрастается. Радий Хабиров ставит задачу синхронизировать расширение территорий с развитием социальной и инженерной инфраструктуры.
Василий Чекуров
Доктор технических наук, профессор, заслуженный деятель науки РФ и РБ Айрат Шаммазов особенно подчеркнул, что развитие города – это всегда консолидация общества. Важно то, что Уфа становится не просто столицей региона России, но и крупным международным научным центром.
Мне, как ученому и бывшему ректору УГНТУ, конечно, понравилось, что Радий Фаритович акцентировал внимание на том, что Уфа становится крупным международным научным центром и городом для студенчества. Это значит, что у нас будет больше молодежи думающей, увлекающейся наукой. Для нее тоже надо создавать условия. Сегодня молодые люди хотят жить в комфортных условиях, где у них есть возможность не только учиться и работать, но и ездить по хорошим дорогам, проводить досуг в красивых парках или благоустроенных дворах, посещать театры, смотреть концерты. Любой парень или девушка, которые поступают в вузы Уфы, должны захотеть остаться в столице нашей республики, создать здесь семью и связать свое будущее с нашим родным городом.