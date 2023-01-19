Сотрудники ГИБДД Башкирии помогли на дороге туристкам из Самарской области
Жительницы Самарской области поблагодарили сотрудников ГИБДД Башкирии за помощь на дороге. Старший лейтенант полиции Артур Шарипов и капитан полиции Сергей Остряков помогли туристам, которые попали в трудную ситуацию на дороге.
8 января на трассе М5 Уфа-Челябинск во время несения службы сотрудники республиканской Госавтоинспекции заметили на обочине дороги «Киа Рио». Инспекторы подъехали поближе, чтобы узнать у водителя, требуется ли их помощь. Оказалось, что в неисправной машине находились 3 жительницы Самарской области. Девушки уже несколько часов ждали помощь, ситуацию осложняли еще погодные условия, термометр показывал почти -40 градусов.
пресс-служба МВД по РБ
Оказалось, что автомобиль не мог передвигаться из-за проблем со сцеплением. Инспекторы ДПС отбуксировали ТС до ближайшей АЗС, где туристки смогли согреться, вызвали эвакуатор и продолжили нести службу.
Девушка отметила, что благодаря сотрудникам ГИБДД, они благополучно добрались до дома.
Спасибо за помощь, отзывчивость и мужество! Вы – настоящие защитники!