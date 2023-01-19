Сотрудники ГИБДД Башкирии помогли на дороге туристкам из Самарской области

8 января на трассе М5 Уфа-Челябинск во время несения службы сотрудники республиканской Госавтоинспекции заметили на обочине дороги «Киа Рио». Инспекторы подъехали поближе, чтобы узнать у водителя, требуется ли их помощь. Оказалось, что в неисправной машине находились 3 жительницы Самарской области. Девушки уже несколько часов ждали помощь, ситуацию осложняли еще погодные условия, термометр показывал почти -40 градусов.

пресс-служба МВД по РБ