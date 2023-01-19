Сегодня вечером Уфу сковали 9-балльные пробки

В вечернее время, 19 января, в башкирской столице были зафиксированы 9-балльные пробки. Оценку заторам на дорогах предоставил сервис «Яндекс.Пробки».

Согласно данным сервиса, пробки образовались на бульваре Ибрагимова, на Уфимском шоссе, на проспекте Октября, на улицах Пархоменко, Воровского, Бабушкина, Заки Валиди, Цюрупы, Чернышевского, Кировоградской, Кирова, Шафиева, Революционной, Комсомольской, 50 лет СССР, Интернациональной, Первомайской, Вологодской, Трамвайной, Новоженова, Седова, Ленина, Сельской Богородской, Аксакова, Большой Гражданской, Карла Маркса, 50-летия Октября, Степана Злобина, Сагита Агиша, Минигали Губайдуллина, Бакалинской, Степана Кувыкина, Сочинской, Менделеева, Воровского, Пугачева, Бельской, Мубарякова и Софьи Перовской.