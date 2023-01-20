В Башкирии 99-летняя бабушка вяжет носки для мобилизованных

Вам очень и очень непросто. Хочется хоть чем-то помочь вам. И вот снова вяжу носки для солдат. Каждый носок вяжу с молитвой, с надеждой о помощи Господа. И, тепло моей души и рук помогут вам.

Вазига Бадамшина