В Башкирии 99-летняя бабушка вяжет носки для мобилизованных

99-летняя жительница Дюртюлинского района Башкирии Вазига Бадамшина связала для мобилизованных в зону СВО носки. Об этом сообщили в пресс-службе республиканского отделения партии «Единая Россия».
Бабушка, проживающая в деревне Москово, своими руками связала для военных несколько пар носков. Вязать она научилась еще в годы ВОВ - в то непростое время она так же помогала советским солдатам и отправляла им теплые носки.
Бабушка написала письмо российским бойцам и пожелала им вернуться поскорее домой живыми и невредимыми.
Фото: vk.com/erbashkortostan.