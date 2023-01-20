В Башкирии 99-летняя бабушка вяжет носки для мобилизованных

99-летняя жительница Дюртюлинского района Башкирии Вазига Бадамшина связала для мобилизованных в зону СВО носки. Об этом сообщили в пресс-службе республиканского отделения партии «Единая Россия».

Фото №1 - В Башкирии 99-летняя бабушка вяжет носки для мобилизованных

Бабушка, проживающая в деревне Москово, своими руками связала для военных несколько пар носков. Вязать она научилась еще в годы ВОВ - в то непростое время она так же помогала советским солдатам и отправляла им теплые носки.

Бабушка написала письмо российским бойцам и пожелала им вернуться поскорее домой живыми и невредимыми.

Вам очень и очень непросто. Хочется хоть чем-то помочь вам. И вот снова вяжу носки для солдат. Каждый носок вяжу с молитвой, с надеждой о помощи Господа. И, тепло моей души и рук помогут вам.

Вазига Бадамшина

Фото: vk.com/erbashkortostan.

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