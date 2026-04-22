В Башкирии прошли гонки на квадроциклах с водными препятствиями

Чемпионат Республики Башкортостан по гонкам на квадроциклах с водными препятствиями прошёл на базе парка «Патриот» имени Максима Серафимова в Чишминском районе. В заезде приняли участие как начинающие, так и уже опытные гонщики. О том, как прошли старты, – в нашем сюжете.

Квадроцикл, который ещё минуту назад рычал мощью, уже тонет в грязи. Стихия проверяет на прочность всех: и гонщиков, и технику.

Глубокие колеи, болота, водные преграды – такие препятствия не пугают любителей экстрима, а лишь добавляют интригу : кто же первым сможет их осилить? В таких гонках решает всё опыт и техника, но 18-летний Егор Щепин показал всем, что дерзкое вождение и определённая тактика значат не меньше. Его результат – второй в категории профессиональных гонщиков.

Летом – на квадроцикле, зимой – на снегоходе: круглый год за рулём Ильнар Сафин. Он приехал покорять башкирское бездорожье из Казани и показал настоящее мастерство. Трасса сдалась Ильнару первой. Грязь, болота, крутые подъёмы не стали ему помехой, ведь он привык к любым сезонным условиям.

Было два заезда участников. Квадроциклистов разделили на категории «Спорт» и «Любители», исходя из опыта вождения. Трасса для профессиональных гонщиков отличалась количеством помех на дороге и временным ограничением полтора часа, но принцип оставался тем же для всех участников: они должны были преодолеть как можно больше кругов.