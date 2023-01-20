В Башкирии уменьшилось число участников крещенских купаний

В 2023 году в Башкирии в крещенских купаниях участвовали 23 504 человека. Об этом рассказали в пресс-службе ГУ МЧС по РБ.

В 2022 году окунувшихся было на 9 487 человек больше. Также спасатели отметили, что в текущем году крещенские купания прошли без инцидентов.

Самое больше число окунувшихся в иорданях было зафиксировано в Уфе - 9 740 верующих.

Так, в башкирской столице самыми популярными в этом году стали иордани на реке Белой в районе спортивного комплекса «Юность», на Солдатском озере и реке Уфа в микрорайоне Сипайлово.