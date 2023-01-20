В центрах занятости Башкирии проводят открытый набор персонала

В Башкирии стартовал новый формат приёма на работу. В центрах занятости республики запустили проект «Открытый набор». Работодатели с глазу на глаз общаются с соискателями. Вакансии предоставляют крупнейшие торговые сети, промышленные и транспортные предприятия.

Собеседование здесь и сейчас. Специалисты по персоналу в таком режиме ещё не работали. Особенность и в том, что присматриваются не только они к соискателям, но и сами кандидаты раздумывают в пользу кого сделать выбор.

Такой формат работы запустили впервые. В каждый филиал центра занятости выезжают HR-специалисты различных организаций и ведомств. Эта длинная очередь к стойке сети «Байрам», рядом кандидатов набирают в полицию.

Но бывает, что предложенные вакансии не соответствуют желаниям. Поиск работы часто занимает не один месяц.