В центрах занятости Башкирии проводят открытый набор персонала

В Башкирии стартовал новый формат приёма на работу. В центрах занятости республики запустили проект «Открытый набор». Работодатели с глазу на глаз общаются с соискателями. Вакансии предоставляют крупнейшие торговые сети, промышленные и транспортные предприятия.
Собеседование здесь и сейчас. Специалисты по персоналу в таком режиме ещё не работали. Особенность и в том, что присматриваются не только они к соискателям, но и сами кандидаты раздумывают в пользу кого сделать выбор.
Такой формат работы запустили впервые. В каждый филиал центра занятости выезжают HR-специалисты различных организаций и ведомств. Эта длинная очередь к стойке сети «Байрам», рядом кандидатов набирают в полицию.
Но бывает, что предложенные вакансии не соответствуют желаниям. Поиск работы часто занимает не один месяц.
Наряду с открытым кадровым набором сохранится и традиционный формат ярмарок вакансий. Они будут чередоваться. Вот только на привычной площадке в Уфе, на улице Ибрагимова, мероприятие больше организовывать не будут. Ярмарки вакансий станут проходить в филиалах Республиканского центра занятости населения, которые есть в каждом районе и городе республики.