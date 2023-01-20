«Ёлка желаний»: Анна Казак подарила мальчику из Уфы новый велосипед

Счастье с доставкой на дом. «Елка желаний» продолжает исполнять заветные желания башкирских ребят. На этот раз шарик с рассказом о детской мечте с вечнозеленой красавицы сняла главный государственный санитарный врач республики Анна Казак.
Новый год уже закончился, а вот подарки ещё нет. Новенький велосипед, словно по волшебству, доставили прямо домой к Артёму. Идея написать заветное письмо на «Ёлку желаний» родилась спонтанно. И до сих пор семье не верится, что эта мечта сбылась.
Благодарность в детских глазах творит чудеса и со взрослыми. И даже не понятно, кому такой подарок приносит больше счастья – дарителю или всё же получателю.
Почувствовать себя волшебником может каждый из нас. Присоединиться к доброй акции можно на сайте «Елка желаний». И тогда ребят, которые поверят в новогоднее чудо, станет ещё больше.