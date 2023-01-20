«Ёлка желаний»: Анна Казак подарила мальчику из Уфы новый велосипед

Счастье с доставкой на дом. «Елка желаний» продолжает исполнять заветные желания башкирских ребят. На этот раз шарик с рассказом о детской мечте с вечнозеленой красавицы сняла главный государственный санитарный врач республики Анна Казак.

Новый год уже закончился, а вот подарки ещё нет. Новенький велосипед, словно по волшебству, доставили прямо домой к Артёму. Идея написать заветное письмо на «Ёлку желаний» родилась спонтанно. И до сих пор семье не верится, что эта мечта сбылась.

Нам подсказали, что есть такая акция и можно написать желание ребенка. Мы не верили, что получится, но решили попробовать. Карина Зараменских, мама Артёма

Благодарность в детских глазах творит чудеса и со взрослыми. И даже не понятно, кому такой подарок приносит больше счастья – дарителю или всё же получателю.

Всегда хочется побудить ребенка верить в чудо, в чудо, которое поможет в дальнейшем. Может, как-то построить свою жизнь, видя, что есть сильные помощники в лице обычных чиновников, которые не только занимаются государственными делами, но и видят рядом с собой подрастающее поколение, своим примером показывают, что можно делать добрые дела, которые, конечно, имеют продолжение в будущем. Анна Казак, главный государственный санитарный врач Республики Башкортостан