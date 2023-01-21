В Башкирии за сутки зафиксировали меньше 70 новых случаев коронавируса

В Башкирии за последние сутки выявлено 66 фактов заражения коронавирусом среди населения. Всего с начала пандемии в республике отмечено 347 282 случаев Covid-19.
По данным Министерства здравоохранения РБ на 21 января 2023 года, с начла пандемии в республике выписано по выздоровлению 340 095 пациентов, в том числе 80 – за последние сутки.
Скончалось от коронавируса 5 973 пациентов, жертв за последние сутки нет. На амбулаторном лечении на сегодняшний день находятся 1 072 человек, в стационарах – 142.