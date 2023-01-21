«Ёлка в щепки»: жители Уфы могут сдать новогоднюю елку на переработку

Уфимцы могут сдать новогоднюю елку на переработку. «Елки в щепки» – так назвали необычную акцию. Жители могут оставить деревце в специально установленных контейнерах.
Сдали елку – получили мандаринку. Уфимцы могут сдать свою новогоднюю красавицу на переработку. Таких площадок в Уфе 12.
Акция «Ёлка в щепки» дает вторую жизнь деревьям. Проходит она с 2018 года. В ней участвуют люди, которые осознанно подходят к экологическому вопросу. Благодаря такому необычному мероприятию взрослые учат детей бережно относиться к природе.
Выбрасывать елки в контейнеры с ТКО – нельзя. В установленные бункеры для сбора жители приносят хвойные деревья, уже предварительно сняв с них игрушки, мишуру, крестовины и упаковку. Шум, гам, радостный визг и смех детей. На Магистральной, 2А организовали настоящий праздник. Также здесь в развлекательной форме рассказали ребятам и их родителям о правилах разумного потребления и раздельного сбора отходов.
Площадки со спецконтейнерами будут работать 22, 28 и 29 января. А по Ленинскому району – курсировать «Ёлкомобиль». После собранные хвойные деревья направят на завод, где их переработают в щепки, а уже из древесных волокон изготовят различные виды плит для строительства, производства дверей и мебели.