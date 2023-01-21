«Ёлка в щепки»: жители Уфы могут сдать новогоднюю елку на переработку

Уфимцы могут сдать новогоднюю елку на переработку. «Елки в щепки» – так назвали необычную акцию. Жители могут оставить деревце в специально установленных контейнерах.

Сдали елку – получили мандаринку. Уфимцы могут сдать свою новогоднюю красавицу на переработку. Таких площадок в Уфе 12.

Акция «Ёлка в щепки» дает вторую жизнь деревьям. Проходит она с 2018 года. В ней участвуют люди, которые осознанно подходят к экологическому вопросу. Благодаря такому необычному мероприятию взрослые учат детей бережно относиться к природе.

Выбрасывать елки в контейнеры с ТКО – нельзя. В установленные бункеры для сбора жители приносят хвойные деревья, уже предварительно сняв с них игрушки, мишуру, крестовины и упаковку. Шум, гам, радостный визг и смех детей. На Магистральной, 2А организовали настоящий праздник. Также здесь в развлекательной форме рассказали ребятам и их родителям о правилах разумного потребления и раздельного сбора отходов.

Мы думали, морозная погода, утро, все еще спят. Но где-то уже без десяти двенадцать, представляете, елки начали приносить. Нас, уже, наверное, даже уже ждали, потому что мы только приехали. Только разложили наши атрибуты для игровой программы, уже пошли люди. Ирина Курышева, организатор праздника, представитель подросткового клуба «Данко» в Демском районе Г.Уфы