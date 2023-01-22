Банк ДНК и генетическая экспертиза: как в Башкирии работают над сохранением пчел

Власти также намерены сохранить национальное достояние республики – пчел. Башкортостан стал первым регионом России, где будут проводить молекулярно-генетическую экспертизу насекомых и медовой продукции. Соответствующий статус Минсельхоз России присвоил межрегиональному центру по защите и продвижению продукции пчеловодства «Алтын Солок». В прошлом году он уже получил статус племенного репродуктора по разведению медоносных насекомых среднерусской породы. Башкирские ученые собрали самый большой банк ДНК пчел на территории России, который постоянно пополняют и обновляют.

Тысячи маленьких насекомых словно один большой организм. Оптимальная температура в омшанике для зимовки пчёл – от нуля до плюс двух градусов. Но рекордно низкая температура в этом году урона насекомым не нанесла.

Зимовка в данный момент проходит нормально, пчёлы сидят тихо, не гудят. Корма у них достаточно, мы их подкормили, подлечили. Поэтому значительных условий, чтобы зимовка проходила плохо, на сегодняшний день не имеется.

Башкирская популяция среднерусской пчелы устойчива к морозам и различным заболеваниям. При этом у нее высокая медопродуктивность. Как и люди, насекомые имеют свой характер, могут быть более агрессивными, отличаются по уровню трудолюбия. И все эти качества, уверены ученые, заложены у них в генах. Сохранить и преумножить башкирскую популяцию среднерусской пчелы намерены в центре «Алтын Солок».

Среднерусская пчела является уникальной. Международным сообществом она была признана референсной. Это означает, что международное сообщество признало нашу пчелу как исходный материал к восстановлению всей популяции, территорией распространения этой пчелы был весь евразийский континент. Фактически везде она потеряна.

В институте биохимии ДНК пчел изучают на протяжении 30 лет. За это время здесь накопился огромный банк генетических материалов. Есть в том числе эталонные образцы. Теперь же лаборатория под эгидой центра по защите и продвижению продукции пчеловодства «Алтын Солок» получила новый статус.

Мы становимся лабораторией, которая отвечает за генетическую экспертизу, и мы первые в России, кто работает по медоносной пчеле, то есть определение пород медоносной пчелы.

Статус позволит проводить молекулярно-генетическую экспертизу пчел и медовой продукции на всероссийском уровне. Соответствующую аккредитацию выдал Минсельхоз России. Другая задача – развивать промышленное пчеловодство. Сделать так, чтобы заводчики могли воспроизводить нужные породы пчел. Для этого, конечно, нужна господдержка. В регионе, в частности, приняли меры для развития колодно-бортевых пасек.

У нас в этом году выделено 20 млн рублей на приобретение чистопородных башкирских пчел. Второе – на производство и приобретение колод и инвентаря, и третье – на проведение лабораторных экспертиз как меда, так и самих пчел.

Но в последние годы под угрозой находится и бурзянская бортевая пчела, заявляют учёные. Это местная популяция, обитающая лишь в лесах горно-лесной зоны Башкортостана. Целостность генофонда рушится из-за гибридизации с другими породами. Сохранением сейчас занимаются в Аграрном университете, таким образом приумножая именно «чистую» бурзянскую пчелу, ставшую уже брендом. Башкортостан лидирует в стране по производству товарного меда, его доля на российском рынке составляет 10%. А пчеловодством в республике занимается более 12 тысяч человек. И сейчас стоит задача – сделать так, чтобы пасечники приобретали местную породу, не скрещивая ее с завозными. От этого и зависит сохранение башкирских пчёл.