В Уфе обсудили значение башкирских воинов в Отечественной войне 1812 года

В Уфе за круглым столом обсудили значение башкирских воинов в Отечественной войне 1812 года. Мероприятие, посвященное началу заграничных походов русской армии в период наполеоновских столкновений, прошло в Национальном музее республики.

Участники конференции обсудили вопросы сохранения исторической памяти о той войне, а также разобрали отражения этой темы в произведениях литературы, кино, искусства и в экспозиционном пространстве.