В Иглинском районе прошел турнир по боксу памяти павших воинов

В Иглинском районе прошёл открытый турнир по боксу, посвящённый памяти воинов-земляков, погибших при исполнении воинского долга. В соревнованиях приняли участие 154 боксёра-любителя из городов и районов республики, а также из Челябинской области.

Многие из них уже имеют победы на таких турнирах, как первенство «Динамо» и соревнования Приволжского федерального округа. Организаторы подчеркнули, что турнир призван сохранить память о героях-земляках и воспитать подрастающее поколение на примерах мужества и отваги.