В Башкирии коронавирус выявили у 65 человек за сутки

Оперативный штаб по борьбе с коронавирусной инфекцией продолжает следить за эпидемиологической ситуацией в регионах России.
За последние сутки в Башкирии было зафиксировано 65 случая заболевания коронавирусом (347 442), выздоровели – 52 (340 193), госпитализировали – 20, а скончались – 3 (5976). Уровень заболеваемости коронавирусом снизился на 42% по сравнению с прошлой неделей.
В России коронавирус выявили у 4719 человек (21 898 876), выздоровели – 3640 (21 310 166), скончались – 41 (394 735), госпитализировали – 362.