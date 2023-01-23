В Башкирии коронавирус выявили у 65 человек за сутки

Оперативный штаб по борьбе с коронавирусной инфекцией продолжает следить за эпидемиологической ситуацией в регионах России.

Фото №1 - В Башкирии коронавирус выявили у 65 человек за сутки

За последние сутки в Башкирии было зафиксировано 65 случая заболевания коронавирусом (347 442), выздоровели – 52 (340 193), госпитализировали – 20, а скончались – 3 (5976). Уровень заболеваемости коронавирусом снизился на 42% по сравнению с прошлой неделей.

В России коронавирус выявили у 4719 человек (21 898 876), выздоровели – 3640 (21 310 166), скончались – 41 (394 735), госпитализировали – 362.

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