Жительница Уфы ищет своего оставленного в роддоме сына

Мария Гаврюшина из Уфы решилась найти своего сына спустя годы. В 1984 году она оставила своего сына в столичном роддоме №3 из-за нужды, однако потеряла связь.
Сын Марии родился 27 декабря. После рождения ребенка она подписала бумагу о том, что оставляет малыша на месяц до момента, пока не найдет жилье. В итоге бумага оказалась отказной, а вскоре она узнала, что мальчик попал в другую семью.
По ее словам, она не оставляла попытки найти сына и после, но они ни к чему так и не привели. Сейчас Мария решила воспользоваться социальными сетями. Если она найдет своего сына, то хочет попросить у него прощения, и готова помочь всем, чем может.
Женщина уточнила, что ее сын вероятно находится под той же фамилией, что и она – Гаврюшин, также она приложила свое фото в надежде, что мужчина на нее похож. В случае, если кто-то решит помочь, она приложила свой номер телефона для связи через WhatsApp – +7 908 558 10 50.