В Башкирии построят около 8 млн квадратных метров нового жилья

«Проекты многолетние. Поэтому важно обеспечить жесткий контроль за достижением показателей, установленных на каждый отчетный год. Задача по полному и своевременному освоению федеральных средств также остается приоритетной. В 2023 году в рамках инфраструктурных бюджетных кредитов должно быть освоено порядка 6,7 млрд рублей», – отметил премьер-министр.