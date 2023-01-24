В Башкирии построят около 8 млн квадратных метров нового жилья. Строительством займутся после жилой застройки «Южных ворот» Уфы, комплексного развития Нефтекамска, ввода второй очереди инфраструктуры для микрорайона «Забелье» и реализации других проектов. Об этом сообщил премьер-министр Андрей Назаров.
На оперативном совещании с главами администраций районов и городов республики, Андрей Назаров рассказал, что строительство привлечет в бюджет свыше 60 млрд рублей налоговых и неналоговых доходов, а также создаст 26 000 рабочих мест.
«Проекты многолетние. Поэтому важно обеспечить жесткий контроль за достижением показателей, установленных на каждый отчетный год. Задача по полному и своевременному освоению федеральных средств также остается приоритетной. В 2023 году в рамках инфраструктурных бюджетных кредитов должно быть освоено порядка 6,7 млрд рублей», – отметил премьер-министр.