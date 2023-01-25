В Уфе к юбилею установят несколько новых остановочных павильонов

В Уфе к долгожданному юбилею города установят новые стеклянные остановки по транспортным маршрутам. Об этом сообщает пресс-служба администрации Уфы.

Фото №1 - В Уфе к юбилею установят несколько новых остановочных павильонов

Новые остановочные павильоны появятся на улице Заки Валиди и Революционной. В ближайшее время шесть новых остановок будут установлены в Кировском, Орджоникидзевском и Октябрьском Уфы.

По информации администрации города, замена остановок предусмотрена специальной городской программой, которая включает в себя благоустройство прилегающей территории и ремонт уже действующих павильонов.

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