В МЧС Башкирии подвели итоги работы в минувшем году

Уменьшение количества погибших на воде и при пожарах. Сегодня в МЧС республики подвели итоги работы ведомства и наметили планы на будущее. В 2022 году его сотрудники спасли в различных чрезвычайных ситуациях более полутора тысяч человек. Все это благодаря профессиональным слаженным действиям, а также современной технике.

Этот дрон может вполне заменить водолаза. Глубина погружения позволяет ему работать на любых реках и озерах республики. Его можно использовать как для разведки местности, так и для поиска людей. В одном ряду с навороченной машиной стоит куда более традиционная ищейка. Пес-спасатель Торин, пожалуй, самый известный хвостатый сотрудники службы. Несмотря на все последние достижения прогресса, он может дать фору любому гаджету в деле поиска пропавших людей.

Впрочем, только грамотное взаимодействие всех имеющихся возможностей – залог успеха. В прошлом году благодаря слаженной работе спасти удалось 1600 человек. Буквально в конце года, например, сотрудники МЧС с помощью вертолета нашли в лесу пропавших туристов.

Нам удалось также продолжить развитие инфраструктуры отрасли, мы открывали пожарно-спасательные подразделения, приобретали спецтехнику, в том числе вертолет, который показал свою эффективность как при тушении ландшафтных пожаров, так и при поиске людей. Ирек Сагитов, заместитель премьер-министра правительства Республики Башкортостан

К слову о лесных пожарах. Благодаря превентивным мерам их площадь сократилась в 48 раз по сравнению с предыдущим годом. Продолжается работа спасателей по раздаче пожарных извещателей, которые помогли сохранить жизни почти тысяч человек. Работа спасателей труда и опасна, но все же кого-то она привлекает уже с детства.