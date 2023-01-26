В Уфе снесут квартал аварийных домов

Речь идет о территории, ограниченной улицами Вологодская, Суворова, Уссурийская и Орджоникидзе. В рамках первого заключенного договора комплексного развития территорий на в течении семи лет здесь планируют возвести новые жилые дома, а также «с использованием современных материалов и по улучшенному дизайну» построить детские, спортивные и другие площадки.