В Уфе снесут квартал аварийных домов

В Калининском районе Уфы запланирован снос целого квартала аварийных домов площадью 6,78 га. Об этом рассказали в пресс-службе Минстроя.
Речь идет о территории, ограниченной улицами Вологодская, Суворова, Уссурийская и Орджоникидзе. В рамках первого заключенного договора комплексного развития территорий на в течении семи лет здесь планируют возвести новые жилые дома, а также «с использованием современных материалов и по улучшенному дизайну» построить детские, спортивные и другие площадки.
Заместитель министра строительства и архитектуры РБ Артем Ковшов отметил, что для переселения граждан их аварийных домов сначала построят два 16 и 20-этажных дома на улицах Орджоникидзе и Уссурийской, а уже во вторую очередь возведут остальные жилые объекты.