В Башкирии пройдет небольшой снег

В ближайшие дни в Башкирии ожидается небольшой снег. Об этом сообщили в Башгидрометцентре.
Сегодня, 26 января, местами в республике пройдет небольшой снег, а также ожидается гололед. Температура воздуха в ночное время суток составит -11, -16 градусов, при прояснениях - до -21 градуса, а днем потеплеет до -4, -9 градусов.
Завтра, 27 января, характер погоды в Башкирии не изменится. Ночью столбики термометров покажут -8, -13 градусов, а при прояснениях - до -18 градусов. Температура воздуха днем будет такой же, как 26 января.