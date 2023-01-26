В Башкирии пройдет небольшой снег

В ближайшие дни в Башкирии ожидается небольшой снег. Об этом сообщили в Башгидрометцентре.

Сегодня, 26 января, местами в республике пройдет небольшой снег, а также ожидается гололед. Температура воздуха в ночное время суток составит -11, -16 градусов, при прояснениях - до -21 градуса, а днем потеплеет до -4, -9 градусов.