Площадка Башкирии может появиться на фестивале Baltic Rally

Мотособытие состоится в этом году с 20 по 23 июля в Выборге. Перед этим пройдёт пробег, он стартует из другого конца страны – Владивостока. Предложили участие и нашей республике.

Приглашение в виде фарфоровой тарелки с названием фестиваля передали накануне. Пилот команды и представители Baltic Rally побывали в Уфе – столица Башкортостана стала одной из остановок в маршруте зимней акции по пути из Выбора в Тобольск, приуроченной к 11-му чемпионату мира по гонкам на льду Snow Dogs. Пробег вместе с тем благотворительный, пилот Олег Капкаев везёт с собой костюм чебурашки и апельсины для воспитанников детских домов.