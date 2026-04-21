Креативное агентство из Башкирии завоевало золото на международном фестивале

Башкирские креативщики завоевали одну из главных наград в мире рекламы – золото на фестивале «Молодые Львы Центральной Азии». Это этап крупнейшего конкурса «Каннские львы». Рекламное агентство победило в номинации «Фильм», представив нестандартный ролик, созданный по заказу для страховой компании. Премию называют «Оскаром» от мира рекламы. Отборочный этап прошёл в городе Алматы, теперь ребятам предстоит защищать честь региона на финале в Каннах. Чем покорили жюри конкурса?

Пока пальцы великого завоевателя Тамерлана лихо перебирают по клавишам рояля, руки классика музыки Моцарта, наоборот, собирают мотоцикл. Художник Ван Гог ловит рыбу, а писатель Сервантес стоит у операционного стола. И кто бы мог подумать, что так можно прорекламировать программу пенсионных выплат для страховой компании. Но организаторы это сделали.

Главный посыл ролика – время выхода на пенсию это не точка невозврата, а пространство для новых возможностей. Делать то, на что раньше не хватало времени. Вариант с альтернативной историей показал это ярче всего, а искусственный интеллект помог реализовать. Международное жюри фестиваля идею башкирских креаторов оценило.