В Башкирии за сутки коронавирус выявили у 75 человек

Оперативный штаб по борьбе с коронавирусной инфекцией продолжает следить за эпидемиологической ситуацией в регионах России.
За сутки в Башкирии коронавирус выявили у 75 пациентов (347 651), выздоровели – 31 (340 312), госпитализировано – 31. За всё время пандемии скончались 5980 человек.
Стационарное лечение проходит 151 пациент, в том числе 106 человек пожилого возраста. В тяжёлом состоянии находятся 9 пациентов, один подключен к аппарату ИВЛ. Амбулаторно лечатся 1180 человек, из которых 354 пациента старше 60 лет.
В России коронавирус выявили у 7077 человек (21 917 097), выздоровели – 5270 (21 326 444), скончались – 40 (394 861), госпитализированы – 973.