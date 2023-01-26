В Башкирии за сутки коронавирус выявили у 75 человек

Стационарное лечение проходит 151 пациент, в том числе 106 человек пожилого возраста. В тяжёлом состоянии находятся 9 пациентов, один подключен к аппарату ИВЛ. Амбулаторно лечатся 1180 человек, из которых 354 пациента старше 60 лет.