В Башкирии количество погибших в ДТП снизилось на 15% за последний год

Количество погибших в ДТП на дорогах республики снизилось на 15 процентов за последний год, а это сотни сохранённых жизней. В частности, более безопасными стали федеральные дороги. Погибших на них практически вдвое меньше по сравнению с 2021 годом. Итоги прошедших 12 месяцев подвел глава Госавтоинспекции республики Владимир Севастьянов.

На снижение количества аварий повлияли в том числе и комплексы фотовидеофиксации. Сократилось и количество аварий с нетрезвыми водителями. Это в Госавтоинспекции связывают с регулярными рейдами. Главный госавтоинспектор также рассказал о причинах 10-балльных пробок в Уфе. За новогодние праздники выпало аномальное количество осадков. Улицы, которые разгружали основные дороги, оказались не способными функционировать в полную силу.