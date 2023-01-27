С апреля 2022 года Башкирия приняла 900 беженцев с Украины и Донбасса

Переселенцы живут в пяти пунктах временного размещения: в Уфе (профилактории «Речные зори» и «Связист»), Салавате (гостиница «Урал»), Стерлитамаке (санаторий «Березка»), в Туймазинском районе (гостиничный комплекс «Башкортостан»). Всего в республике развернуто 49 таких пунктов, рассчитанных на 2419 человек. Беженцам помогли восстановить документы, устроить детей в школы и детские сады, найти работу, получить необходимую медицинскую помощь.