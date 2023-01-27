Житель Уфы отсудил у предпринимателя компенсацию за невыполненный заказ

Житель Уфы отсудил у индивидуального предпринимателя компенсацию за невыполненный заказ. Об этом рассказали в пресс-службе регионального Роспотребнадзора.
Уфимец заключил договор с ИП на изготовление и установку кухонной мебели еще в 2020 году. Однако заказ стоимостью 90 тыс. руб. не был исполнен в указанные сроки. Клиент попросил вернуть ему деньги, но мебельщики этого не сделали. Тогда заказчик решил обратиться за консультацией к специалистам по защите прав потребителей.
Суд обязал бизнесмена вернуть клиенту 90 тысяч рублей, а также выплатить моральную компенсацию и штраф в размере 117 тысяч рублей.
В пресс-службе ведомства отметили, что оспорить решение суда у предпринимателя не получилось - кассации и апелляции ничего не изменили.