В Уфе под снос попадут несколько жилых домов

В Уфе в Ленинском и Кировском районах снесут несколько жилых домов. Соответствующий указ уже подписал мэр города Ратмир Мавлиев.

Под снос попадают дома №6 по улице Кирзаводской, №101 по улице Нехаева, №12 по улице Рычкова, №133 по улице Пушкина. Многоквартирные дома были признаны аварийными.