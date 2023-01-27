В Уфе под снос попадут несколько жилых домов

В Уфе в Ленинском и Кировском районах снесут несколько жилых домов. Соответствующий указ уже подписал мэр города Ратмир Мавлиев.
Под снос попадают дома №6 по улице Кирзаводской, №101 по улице Нехаева, №12 по улице Рычкова, №133 по улице Пушкина. Многоквартирные дома были признаны аварийными.
Их жильцам предоставят другие благоустроенные помещения в рамках договоров социального найма. Земельные участки же изымут для муниципальных нужд.
Кроме того, как следует из официального документа, аварийный дом №108 по улице Чернышевского ждет реконструкция.
Фото: 2gis.com