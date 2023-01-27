79 лет со дня снятия блокады Ленинграда: в Уфе прошли уроки памяти

С каждым годом живых свидетелей блокады Ленинграда становится всё меньше. Сегодня это в основном те, кто застал войну совсем маленьким ребенком. Но и они помнят голод и бомбежки, словно все было вчера. О событиях тех лет сегодня вспоминают по всей стране, в школах проходят уроки памяти.

125 граммов, которые стали символом надежды для тысяч людей. При нынешнем изобилии нам трудно понять, как можно жить, съедая в день невесомый кусок хлеба, смешанный с целлюлозой, отрубями, жмыхом и обойной пылью. И то, на какие жертвы шли доведённые до отчаяния ленинградцы в поисках пищи, для многих школьников сегодня настоящее открытие.

Когда наступила зима 1941-го, Марие Ковтуновой исполнилось 4 года. Ребёнком она испытала и голод, и холод. В оккупированном Ленинграде не было ни света, ни тепла. Единственное, что давало надежду встретить следующий день, – это те самые 125 граммов хлеба, что выдавали по талонам. Блокаду пережили, но с тяжёлыми последствиями.

Пройдя через испытание, благодаря стойкости и мужеству ленинградцев город сумел выстоять и возродиться. Его история в годы Великой Отечественной войны близка и жителям города-героя Севастополя. Николаю Христодуло на момент начала блокады было всего несколько лет, но кое-что врезалось в память навсегда. Он появился на свет, когда началась война. Отец лишь раз смог взять ребёнка на руки. В 1942 году он погиб под Сталинградом.

9 мая 1944 года Севастополь был освобожден. 12-го освободили Крым. А после начались репрессии. Николая вместе с матерью и братом депортировали в Свердловск. После переехали к родным в Уфу. Здесь он встретил свою жену, тоже гречанку. Появились дети. Получили квартиру. Но в его комнате на самом видном месте по-прежнему висят фотографии родного Севастополя. Там он родился, там встретил войну. Туда каждый год ездит с женой. Навещает родину.