В Уфе прошёл турнир по боксу памяти Рудольфа Гибадуллина

В Уфе прошёл региональный турнир по боксу памяти заслуженного тренера РСФСР Рудольфа Гибадуллина. Он воспитал более 20 мастеров спорта СССР и России, его ученики не раз поднимались на международные и всероссийские пьедесталы.

Более 100 участников со всех уголков республики и соседних регионов страны состязались между собой на протяжении трёх дней. На ринг выходили как юноши, так и взрослые боксёры. В прошлом году турниру присвоили статус класса «Б». Это значит, что победители соревнований могут получить звание кандидата в мастера спорта.