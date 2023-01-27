В Башкирии провели обряд курбан-ашы в честь участников СВО

Духовный наставник башкирских батальонов Хамза-хазрат встретился с представителями Союза общественных инициатив Зауралья из Сибая, Хайбуллинского и Абзелиловского районов. Он вернулся из зоны специальной военной операции в краткосрочный отпуск.

Хамза-хазрат рассказал, с чем сталкиваются участники СВО на передовой и какая помощь им необходима. Во время своего отпуска он встретился с семьями мобилизованных, школьниками и студентами.

Поехал в Татышлинский район. Нашего героя мы похоронили с почестями. Нашего героя, погибшего Фаниса Хусаинова. Этого парня, конечно, я искал там по всей линии фронта, но не смог найти. Пусть его душа окажется в вечно блаженном раю, аминь. Хамза-хазрат, имам-ахунд Зауральского региона Центрального духовного управления мусульман Республики Башкортостан

Священнослужитель провел курбан-ашы – обряд жертвоприношения и коллективную молитву за ребят, которые находятся в зоне специальной военной операции. Руководитель Союза общественных инициатив Зауралья Радик Бакиров в свою очередь рассказал о том, как они помогают бойцам спецоперации на Украине.