В Башкирии провели обряд курбан-ашы в честь участников СВО

Духовный наставник башкирских батальонов Хамза-хазрат встретился с представителями Союза общественных инициатив Зауралья из Сибая, Хайбуллинского и Абзелиловского районов. Он вернулся из зоны специальной военной операции в краткосрочный отпуск.
Хамза-хазрат рассказал, с чем сталкиваются участники СВО на передовой и какая помощь им необходима. Во время своего отпуска он встретился с семьями мобилизованных, школьниками и студентами.
Священнослужитель провел курбан-ашы – обряд жертвоприношения и коллективную молитву за ребят, которые находятся в зоне специальной военной операции. Руководитель Союза общественных инициатив Зауралья Радик Бакиров в свою очередь рассказал о том, как они помогают бойцам спецоперации на Украине.