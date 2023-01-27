В Башкирии провели обряд курбан-ашы в честь участников СВО

Духовный наставник башкирских батальонов Хамза-хазрат встретился с представителями Союза общественных инициатив Зауралья из Сибая, Хайбуллинского и Абзелиловского районов. Он вернулся из зоны специальной военной операции в краткосрочный отпуск.

Хамза-хазрат рассказал, с чем сталкиваются участники СВО на передовой и какая помощь им необходима. Во время своего отпуска он встретился с семьями мобилизованных, школьниками и студентами.

Поехал в Татышлинский район. Нашего героя мы похоронили с почестями. Нашего героя, погибшего Фаниса Хусаинова. Этого парня, конечно, я искал там по всей линии фронта, но не смог найти. Пусть его душа окажется в вечно блаженном раю, аминь.

Хамза-хазрат, имам-ахунд Зауральского региона Центрального духовного управления мусульман Республики Башкортостан
Фото №1 - В Башкирии провели обряд курбан-ашы в честь участников СВО

Священнослужитель провел курбан-ашы – обряд жертвоприношения и коллективную молитву за ребят, которые находятся в зоне специальной военной операции. Руководитель Союза общественных инициатив Зауралья Радик Бакиров в свою очередь рассказал о том, как они помогают бойцам спецоперации на Украине.

Уехало много ребят. Сам председатель Союза общественных инициатив Зауралья Султанов Фидель. Мы сегодня продолжаем их работу. Сегодняшнее мероприятие мы посвятили поддержке СВО. Решили сделать курбан-ашы в честь наших бойцов и подготовили небольшую гумпомощь.

Радик Бакиров, руководитель Союза общественных инициатив Зауралья
Уфимская волна
Рули трезво: как в Башкирии борются с пьяными водителями