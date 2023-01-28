В России коронавирусом заболели еще 7 219 пациентов

В России, согласно официальным федеральным данным на 28 января, в общей сложности зарегистрировали 21 931 480 случаев коронавируса. За сутки выявлено 7 219 фактов заражения среди граждан.

За эти же 24 часа было госпитализировано 989 пациентов с коронавирусом, выписано – 4 384 человек. Всего с начала пандемии выписано 21 335 704 пациентов, перенесших коронавирус.