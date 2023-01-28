В Башкирии за год диспансеризацию и профосмотры прошли более 1,2 млн человек

В Башкирии за минувший год 1 285 387 человек прошли первый этап диспансеризации и профилактические осмотры, сообщает Минздрав республики. Из указанного числа граждан 644 129 – работающие, а также 23 473 – студенты, проходящие обучение по очной форме.

Фото №1 - В Башкирии за год диспансеризацию и профосмотры прошли более 1,2 млн человек

На дополнительное обследование было направлено 18 314 человек, также за 145 979 пациентами с впервые выявленными заболеваниями различного характера было установлено диспансерное наблюдение. Еще более 62 тысяч человек получили направление на санаторно-курортное лечение. Высокотехнологичная помощь оказалась необходима почти 2 тысячам граждан.

По результатам профилактических медосмотров и диспансеризации впервые выявлено 176 336 случаев заболеваний. На первом месте болезни системы кровообращения, на втором - болезни органов пищеварения, на третьем - болезни органов дыхания. Среди социально-значимых заболеваний впервые выявлено 15 случаев туберкулеза, 843 злокачественных новообразований, 2 465 случаев сахарного диабета, 3084 случая ишемической болезни сердца.

Пресс-служба Минздрава РБ
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