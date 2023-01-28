В Башкирии за год диспансеризацию и профосмотры прошли более 1,2 млн человек

В Башкирии за минувший год 1 285 387 человек прошли первый этап диспансеризации и профилактические осмотры, сообщает Минздрав республики. Из указанного числа граждан 644 129 – работающие, а также 23 473 – студенты, проходящие обучение по очной форме.

На дополнительное обследование было направлено 18 314 человек, также за 145 979 пациентами с впервые выявленными заболеваниями различного характера было установлено диспансерное наблюдение. Еще более 62 тысяч человек получили направление на санаторно-курортное лечение. Высокотехнологичная помощь оказалась необходима почти 2 тысячам граждан.