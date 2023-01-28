В Башкирии за сутки в рамках профилактических рейдов задержали более 50 пьяных водителей

В Башкирии в пятницу стартуют еженедельные рейдовые мероприятия ГИБДД, направленные на выявление нетрезвых водителей и предупреждение ДТП. За сутки во время рейдов в республике было задержано 52 пьяных автомобилиста, сообщил глава Госавтоинспекции РБ Владимир Севастьянов.

В общей сложности было отмечено около 2,2 тысяч нарушений ПДД. В том числе зарегистрировано 12 фактов управления транспортом гражданами, ранее лишенными прав. Также 34 человека вовсе не имели водительских прав. Перевозка детей без детского автомобильного устройства была зарегистрирована в 57 случаях.

За нарушение ПДД к ответственности привлекли 147 пешеходов. Зафиксировано 90 случаев не предоставления преимущества пешеходам. Рейды продолжатся 28 и 29 января.