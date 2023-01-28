В Башкирии прогнозируют местами порывистый ветер и небольшой снег

В Гидрометцентре Башкирии составили прогноз погоды на 29 и 30 января. В оба дня ожидаются небольшие снегопады, но пройдут они только местами.

По прогнозу синоптиков республиканского Гидрометцентра, 29 января прогнозируется умеренный ветер, но местами он перерастет в порывистый. Днем температура воздуха составит -6, -11 градусов, а местами и вовсе поднимется до -1 градуса. Такая же температура прогнозируется и днем 30 января.