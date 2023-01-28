В Уфе 5-летний мальчик прокатился в кабине машиниста поезда благодаря «Ёлке желаний»

В Уфе исполнили мечту 5-летнего мальчика. Остап мечтал прокатиться в кабине машиниста поезда. Его желание исполнил заместитель министра промышленности и торговли страны Альберт Каримов в рамках всероссийской благотворительной акции «Ёлка желаний».

Личный экскурсовод – начальник уфимского ж/д вокзала. Возможно, когда-то эта должность будет красоваться и в трудовой книжке Остапа. За пару минут он уже договорился о трудоустройстве.

Если театр начинается с вешалки, то вокзал – с кассы. Остап с мамой обычно по ту сторону стекла, но не в этот раз. Билет Остапу не пригодится, ведь он впервые в жизни будет в поезде не пассажиром, а машинистом. Мечта мальчика сбылась благодаря проекту «Ёлка желаний». Именно к его импровизированному новогоднему шару потянулась рука заместителя министра промышленности и торговли страны Альберта Каримова.

14 января Остапу исполнилось 5 лет, а через день он узнал, что его желание будет исполнено. Мальчик любит поезда, железную дорогу видно из окна его квартиры в Иглино.

Но прежде чем Остап встанет во главе большого состава, мальчик знакомится с его миниатюрой. И вот его игрушечная копия «Ласточки» оживает на глазах. До встречи с мечтой – считанные метры. Остап занимает не своё любимое место у окна, а уверенно заходит в кабину машиниста, соседнее кресло – его. Под присмотром взрослых он вносит и свою лепту в управление электропоездом.