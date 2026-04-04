В Уфе встретили пассажиров поезда, сошедшего с рельсов

В Уфу утром 4 апреля прибыл поезд № 302, в котором находились 125 пассажиров, переживших сход вагонов в Ульяновской области.

На вокзале их встречали психологи, сотрудники МЧС России и Госкомитета РБ по ЧС. Специалисты помогали с багажом, ориентировали на вокзале и поддерживали тех, кому требовалась психологическая помощь.

Спасатели отметили, что главной задачей было помочь людям спокойно добраться до дома или пересесть на другие рейсы.

Напомним, авария произошла 3 апреля с поездом Москва – Челябинск. Для ликвидации последствий привлекли более 150 специалистов и 40 единиц техники.