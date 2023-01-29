За год число бизнес-туристов, посетивших Уфу, выросло на 26%

В целом по стране количество внутренних перелетов с деловыми целями сократилось на 5% по сравнению с 2021 годом. При этом эксперты отметили рост доли поездок в регионы относительно объема поездок в Москву и Санкт-Петербург. В допандемийном 2019 году на эти города приходилось 43% всех деловых путешествий, в 2022 году показатель сократился до 35%. В то же время рост спроса зафиксировали региональные центры делового туризма. В десятке популярных регионов оказались Иркутск, Красноярск, Казань, Екатеринбург, Сочи, Новосибирск и Самара.