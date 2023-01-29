За год число бизнес-туристов, посетивших Уфу, выросло на 26%

Число посветивших Уфу бизнес-туристов в прошлом году выросло на 26%, если сравнивать с 2021 годом, а также на 19% с 2019 годом. По итогам 2022 года башкирская столица расположилась на десятой строчке рейтинга самых популярных городов для командировок. Как сообщили изданию РБК в агентстве делового туризма «Аэроклуб», годом ранее Уфа занимала 11-ое место.
В 2022 году средняя продолжительность поездок в Уфу составила 4,8 дня. В 2019 годом поездки длились в среднем три дня. Средняя стоимость авиабилетов в эконом-классе в столицу Башкирии за год выросла до 13 тысяч рублей (на 19%), а бизнес-класс подешевел до 57 тысяч рублей (на 16%).
В целом по стране количество внутренних перелетов с деловыми целями сократилось на 5% по сравнению с 2021 годом. При этом эксперты отметили рост доли поездок в регионы относительно объема поездок в Москву и Санкт-Петербург. В допандемийном 2019 году на эти города приходилось 43% всех деловых путешествий, в 2022 году показатель сократился до 35%. В то же время рост спроса зафиксировали региональные центры делового туризма. В десятке популярных регионов оказались Иркутск, Красноярск, Казань, Екатеринбург, Сочи, Новосибирск и Самара.
Больше всего россияне в прошлом году летали в командировки в июне, августе и сентябре, наименьшую деловую активность фиксировали традиционно в январе, феврале и декабре. При этом по сравнению с прошлым годом спрос значительно вырос в январе и июле (на 56% и 33%), а в марте, апреле, сентябре, октябре и декабре зафиксировали падение показателей (от 12% до 25%).
В общем объеме деловых перелетов доля бизнес-класса не изменилась и составила 3%, в среднем по стране авиабилеты в бизнес-классе подорожали на 10% до 55 тыс. рублей, в эконом-классе — на 12% до 10,8 тыс. рублей. Средняя длительность бизнес-поездок в 2022 году составила 4,3 дня, годом ранее показатель был равен 3,9, в 2019 — 3,3.
По данным исследования, наиболее активно в командировки летали представители обрабатывающей и добывающей промышленности — на треть чаще, чем в 2021 году. На втором месте по числу поездок оказались представители торговли и фармацевтики.