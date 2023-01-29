В Башкирии появилась возможность зарегистрировать недвижимость через Госуслуги

В Башкортостане появилась возможность зарегистрировать недвижимость через Госуслуги без платных электронных подписей и бумажных заявлений. Об этом сообщили в пресс-службе регионального Росреестра.
С января 2023 года стала появиламь возможность подачи некоторых видов заявлений на регистрацию права собственности. К ним относятся:
кадастровый учет и регистрация права собственности на созданный или реконструированный объект ИЖС, садовый дом;
раздел и объединение земельных участков;
исправление ошибок в ЕГРН;
установление или снятие запрета на сделки с недвижимостью без личного участия.
В данных случаях для подписания документов будет использоваться электронная подпись, которая будет сгенерирована в приложении «Госключ».
Как пояснили в Росреестре, для получения услуги нужно быть авторизованным на Госуслугах. В сервисе есть раздел «Кадастровый учет и регистрация прав на недвижимость». В нем нужно пройти предложенный алгоритм. Ссылка на «Госключ» появится при заполнении заявления.
Средний срок учетно-регистрационных действий в регионе не превышает двух дней. Электронная выписка придет заявителю на указанную им электронную почту. Цифровой документ полностью соответствует бумажному аналогу и принимается во всех органах и организациях.
В ближайшем МФЦ без предварительной записи можно будет распечатать и заверить документы.
Фото: Legion-Media.