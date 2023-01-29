В Башкирии появилась возможность зарегистрировать недвижимость через Госуслуги

Как пояснили в Росреестре, для получения услуги нужно быть авторизованным на Госуслугах. В сервисе есть раздел «Кадастровый учет и регистрация прав на недвижимость». В нем нужно пройти предложенный алгоритм. Ссылка на «Госключ» появится при заполнении заявления.