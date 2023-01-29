Жителей Уфы ожидают массовые отключения воды

Без водоснабжения в связи с плановыми ремонтными работами и заменой аварийных участков трубопроводов останутся как многоквартирные и частные дома по улицам М. Рыльского, 24/2, 26, 28, Тимашевской, 10/1, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, Ташкентской, 1/1, 1а, 1б, 1в, 1г, 1д, 1е, 1ж, 1з, 1 м, 1я, 2а, 2б, 2ж, 2з, 2к, 2л, так и детский сад № 28, школа № 36, Богородице-Смоленская церковь, мечеть «Дания», а также коммерческие организации.