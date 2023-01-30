В Башкирии сельчане хотят благоустроить аллею Славы в рамках ППМИ

В селе Суккулово Ермекеевского района хотят благоустроить аллею Славы. Чтобы это стало возможным, местные жители намерены принять участие в программе поддержки местных инициатив. Уже провели собрание, выбрали членов инициативной группы, которые будут помогать местным властям в реализации проекта.

К слову, у суккуловцев уже есть опыт участия в этой программе. С помощью ППМИ в прошлых годах в районе отремонтировали местный клуб, сделали ограждения кладбищ в селе Купченеево и Елань-Чишма.

Итоговое собрание по участию в ППМИ состоялось и в Спартакском сельсовете. Там местные жители участвуют в программе уже девятый год подряд, и четыре раза их проекты становились победителями. С помощью программы обустроили детскую спортивно-игровую площадку, заменили окна в спартакской школе, поменяли забор пионерского сельского клуба и отремонтировали водопровод в деревне. А в этом году сельчане планируют выиграть средства на приобретение мобильного пожарного комплекса.