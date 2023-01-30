Певица Зиля Лира изготавливает войлочные пояса для бойцов СВО

Идея валять шерсть для помощи военнослужащим появилась еще осенью. Певица связалась с мамой одного из мобилизованных и узнала, что ее сыну нужен теплый пояс. Выбор материала для изделия не случайный.

 Как говорит волонтер, войлок очень теплый, таким поясом ребята могут утеплить поясницу и согреться во время сна.

Идея, конечно, пришла еще осенью, в октябре. Но у меня не было шерсти, овечьей шерсти. Половина мешка всего была, и я вот начала работу с этого мешка.

Зиля Лира, певица, волонтер

Уфимцы, которые хотят помочь бойцам на передовой и освоить войлочное ремесло, могут присоединиться к волонтеру. А жители районов, желающие внести свой вклад, – прислать чесанную шерсть для изготовления поясов.

Уфимская волна
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