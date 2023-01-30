Певица Зиля Лира изготавливает войлочные пояса для бойцов СВО

Идея валять шерсть для помощи военнослужащим появилась еще осенью. Певица связалась с мамой одного из мобилизованных и узнала, что ее сыну нужен теплый пояс. Выбор материала для изделия не случайный.
Как говорит волонтер, войлок очень теплый, таким поясом ребята могут утеплить поясницу и согреться во время сна.
Уфимцы, которые хотят помочь бойцам на передовой и освоить войлочное ремесло, могут присоединиться к волонтеру. А жители районов, желающие внести свой вклад, – прислать чесанную шерсть для изготовления поясов.