В Уфе в 2024 году планируют построить две новые улицы

В Уфе построят две новые улицы - Архитектора Рехмукова и Мусы Гареева. Информацией поделился мэр башкирской столицы Ратмир Мавлиев. 

Фото №1 - В Уфе в 2024 году планируют построить две новые улицы

Глава уфимской администрации в своих соцсетях рассказал про грядущие планы в столице. Общая протяженность дорог составит около 1 км, ширина проезжей части – семь метров. Будут устроены тротуары и парковочные места.

«Микрорайон развивается. Здесь к юбилею Уфы строим Центр спортивной борьбы. Новые дороги, в том числе, обеспечат подъезд к знаковому объекту. Проект под личным контролем главы РБ Радия Фаритовича Хабирова. Завершить все работы планируем в 2024 году», - написал мэр.

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