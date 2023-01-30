В Уфе в 2024 году планируют построить две новые улицы

В Уфе построят две новые улицы - Архитектора Рехмукова и Мусы Гареева. Информацией поделился мэр башкирской столицы Ратмир Мавлиев.

Глава уфимской администрации в своих соцсетях рассказал про грядущие планы в столице. Общая протяженность дорог составит около 1 км, ширина проезжей части – семь метров. Будут устроены тротуары и парковочные места.